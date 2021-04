Vaccini: lista Marche operatori sociosanità non iscritti Ordini

E' aperta da qualche giorno la lista di adesione alla vaccinazione sul sito dell'Asur e della Regione Marche dedicata agli operatori sanitari e sociosanitari non iscritti agli ordini professionali e non dipendenti delle strutture pubbliche, ma che fanno comunque parte della categoria (educatori centri privati, assistenti alla poltrona, oss e altri). Link: https://form.sanita.marche.it/sql2app/url.php?t=e941a41646a6c9e6 ba349c747bcf69f33b6b36c0 .

Si ricorda inoltre che gli operatori sanitari e sociosanitari dipendenti delle strutture pubbliche che non si sono ancora prenotati per il vaccino Anticovid19 possono richiederlo direttamente al proprio ente d'appartenenza.

Tutti gli altri soggetti, operanti nelle strutture private, potranno aderire rivolgendosi al proprio Ordine professionale al quale è stato fornito apposito accesso di prenotazione.to analizzato co (ANSA).