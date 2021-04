Covid, screening scuole medie Pesaro, 26 positivi su 1.560

(ANSA) - PESARO, 10 APR - Terminato il monitoraggio nelle scuole medie pesaresi. "Una buona affluenza - commenta il sindaco Matteo Ricci - la prossima settimana ci sposteremo negli istituti superiori". Nella tre giorni di screening con test antigenico rapido sono stati controllati 1.560 alunni, di questi 26 sono risultati positivi (numeri, che dovranno essere confermati ora dal tampone molecolare). "E' la dimostrazione che i tamponi sono fondamentali per avere una scuola sicura. Se questi ragazzini non fossero stati controllati avrebbero, inconsapevolmente, contagiato decine di amici e familiari" aggiunge Ricci. E' il terzo screening organizzato dal Comune per la sicurezza dei ragazzi. "Scuole sicure" è un'operazione ormai consolidata, organizzata dal Comune di Pesaro con Ail Pesaro, Croce Rossa, Protezione Civile, Gulliver, Aspes, operatori sanitari e dirigenti scolastici. "Un esempio nazionale, da replicare presto in tutta la regione e in tutta Italia, perché tutti gli studenti hanno il diritto di andare a scuola in sicurezza e finire l'anno in maniera ordinata e il più possibile in presenza" sottolinea il sindaco, ricordando che i più giovani sono esclusi dalla campagna vaccinale fino ai 16 anni "mentre dai 17 in poi, lo faranno probabilmente in estate". (ANSA).