Cicconi Massi Maestro Fotografia Italiana 2021

(ANSA) - SENIGALLIA, 10 APR - Lorenzo Cicconi Massi maestro della fotografia italiana 2021. Il consiglio nazionale della Fiaf, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, ha premiato il fotografo marchigiano con il prestigioso riconoscimento che "torna" a Senigallia, città della fotografia dopo Mario Giacomelli e Ferruccio Ferroni, fondatori del gruppo Misa. L'onorificenza "maestro della fotografia italiana Mfi", in passato conferita a grandi nomi come Gianni Berengo Gardin, Lisetta Carmi, Gabriele Basilico, Ferdinando Scianna e altri, è stata assegnata a Lorenzo Cicconi Massi per i meriti fotografici e per la "lunga e straordinaria attività d'autore", come si legge nella lettera a firma di Roberto Rossi, presidente della Fiaf. La consegna avverrà a Caorle (Venezia) nell'ambito del 73/o congresso nazionale Fiaf, il prossimo 29 maggio, Covid permettendo. (ANSA).