In fiamme dieci ettari bosco a Treia, incendio spento da Vvf

Un incendio ha distrutto dieci ettari di bosco a Santa Maria in Piana di Treia (Macerata) vicino alla frazione San Lorenzo, prima di essere spente dai vigili del fuoco. Determinante per tenere sotto controllo le fiamme, divampate in una zona impervia ma solo a qualche centinaio di metri da alcune case, sette lanci anti-incendio da un Canadair. Per avere ragione del rogo sono servite sette ore di intervento dei pompieri con diverse squadre e mezzi. Sul posto prosegue la vigilanza di alcune unità di volontari per monitorare la situazione. (ANSA).