In fiamme ettari di bosco nel Maceratese, Vvf in azione

Diversi ettari di bosco in fiamme da stamattina in contrada Santa Maria in Piana di Treia, vicino alla frazione San Lorenzo. Da poco dopo le 7.30 sono al lavoro diverse squadre e mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Allertato e in arrivo anche un canadair per lanci dall'alto. L'incendio, di cui non si conoscono le cause, è divampato in una zona boscosa e piuttosto impervia. (ANSA).