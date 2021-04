Droga: controllo auto per coprifuoco, scoperto 1 kg cocaina

Dopo le 22, in violazione del coprifuoco, un'auto viaggiava in una stradina di campagna a Senigallia con due uomini a bordo di 30 e 45 anni, entrambi albanese: i finanzieri del Goa l'hanno controllata ieri sera, scoprendo un carico di un chilogrammo di cocaina purissima. I due a bordo sono stati arrestati. Il carico per le 'feste pasquali', secondo gli investigatori, probabilmente doveva essere consegnato a qualche pusher per lo spaccio sul mercato.

La cocaina, una volta tagliata e venduta, avrebbe fruttato circa 300mila euro. I due albanesi ora sono in carcere a Montacuto a disposizione della magistratura. (ANSA).