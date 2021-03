Moto: Doha;Rossi "ci sono aspetti positivi da cui ripartire"

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Valentino Rossi 12° e Franco Morbidelli 18° nel primo GP della nuova stagione: il team Petronas, al via con una nuova coppia nel Mondiale 2021, non ha raccolto i frutti sperati nel GP del Qatar, lo ammette lo stesso Valentino: "Dal primo GP ci aspettavamo di più, in gara ho faticato tanto, abbiamo sofferto con la gomma posteriore e il grip. Ma abbiamo comunque degli aspetti positivi da portarci dietro, la quarta posizione in qualifica è stato un ottimo risultato con il mio giro più veloce in assoluto sul circuito.

Ora dobbiamo analizzare i dati raccolti durante questi giorni, cercare di risolvere i problemi e migliorare il feeling con la moto".

Morbidelli: "Risolvere i problemi, altrimenti gara in difesa" Da parte sua Morbidelli nella domenica di Losail ha avuto ancora maggiori difficoltà rispetto a Rossi: "Qualcosa non andava nel nostro pacchetto, lo abbiamo visto sia dopo i test prestagionali sia dopo la gara. La sera le cose si complicano molto rispetto agli altri momenti della giornata. Dobbiamo analizzare bene i dati per fare chiarezza. Spero di risolvere la situazione, altrimenti sarà un weekend difficile, in cui dovremo pensare a difenderci cercando di limitare i danni". (ANSA).