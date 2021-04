Covid: Mastrovincenzo 'sconcertanti' affermazioni Acquaroli

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - "'Il dato di oggi con oltre 800 positivi ci riporta addirittura indietro di due settimane.

Speriamo che sia un dato sporadico. La Regione non ha alcuno strumento di intervento davanti a dati che ci condannano nella cabina di regia'. Queste sono le affermazioni sconcertanti di poco fa del presidente Acquaroli davanti ad un nuovo notevole aumento dei contagi" Così su facebook il consiglire regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo. " Ieri il presidente, in Consiglio Regionale, aveva provato a tranquillizzare tutti - aggiunge - dicendo che le Marche avevano numeri da zona arancione, dimenticando i reparti di terapia intensiva che stanno implodendo per il numero elevatissimo di posti letto occupati. Come se vivesse in un'altra realtà. Ed ora il presidente spera, dimenticandosi che invece di sperare, deve governare. Cosa che lui e la sua Giunta non sono in grado di fare. E poi - incalza il consigliere dem - afferma che non ha strumenti per fermare il contagio. Semplicemente imbarazzante.

Gli strumenti glieli ricordo ancora una volta: aumentare il numero di tamponi che sono diminuiti costantemente in queste settimane, incrementare sensibilmente il ritmo delle vaccinazioni visto che siamo in fondo alle classifiche nazionali, predisporre nuovi punti vaccinali sul territorio regionale, aprire i Covid Hotel per evitare che il contagio si allarghi all'interno delle famiglie. E soprattutto - conclude -: prendere provvedimenti adeguati quando è il momento, invece di mettere la testa sotto la sabbia per poi scoprire che la situazione è degenerata". (ANSA).