Covid, Marche, 7 decessi, anche 66enne senza altre malattie

(ANSA) - ANCONA, 28 MAR - E' di 7 decessi legati al covid il bilancio giornaliero del Servizio Sanità della Regione Marche, che fa salire il totale a 2.598, mentre i ricoveri hanno numeri in calo. Tra i deceduto anche una 66enne di Ancona senza altre patologie. Sono morti 4 uomini e 3 donne, tra 47 e 88 anni. A parte la 66enne, erano tutti affetti da altre malattie pregresse. I ricoverati per covid negli ospedali marchigiani scendono a 953, -7 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 147 (-1), quelli in semi intensiva 217 (+1), quelli in reparti non intensivi 589 (-7). Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 53 dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 260, in calo per persone nei pronto soccorso, non considerate tra i ricoverati, da 110 a 100. I positivi in isolamento domiciliare sono 9.051, le persone in quarantena per contatti con contagiati 19.256, di cui 8.517 con sintomi, 360 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 74.403.

(ANSA).