Cinema: "A Disappearance" vince Corto Dorico Film Fest

"A Disappearance" di Laura Spini e Laurence Brook è il vincitore della 17/a edizione di Corto Dorico Film Fest, una delle vetrine più importanti e autorevoli del settore, che vede alla co-direzione artistica il regista e direttore della fotografia, Daniele Ciprì e lo sceneggiatore Luca Caprara.

Anche in versione digital Corto Dorico Film Fest ha ottenuto ottimi risultati con oltre 36 incontri online e 91 corti e lungometraggi in 9 giorni: sono stati oltre 20mila i voti arrivati sul sito di Corto Dorico per le fasi delle semifinali e della finalissima e oltre 178.000 le persone raggiunte con i post social.

Il "Premio Stamira" è stato assegnato attraverso una diretta facebook sulla pagina di Corto Dorico (e sul canale youtube di Argowebtv) dalla giuria composta dai registi Manetti bros., dall'attrice Serena Rossi e dal produttore Carlo Macchitella.

Una menzione speciale è andata ai giovanissimi protagonisti del corto Pilgrims di Ali Asgari e Farnoosh Samadi.

Protagonista del corto "A Disappearance" è una sensitiva inglese, un tempo di grande fama ma ormai da anni in netto declino, che ha l'occasione di ritornare alla ribalta grazie al mistero di una bambina scomparsa. (ANSA).