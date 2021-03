Lisippo: sindaco Fano, sia simbolo prossimo G20

(ANSA) - FANO, 26 MAR - L'atleta vittorioso di Lisippo, attualmente al Museo Getty di Malibu, ma che una sentenza della Corte di Cassazione del 30 novembre 2018 ha stabilito essere di proprietà dello Stato italiano, come simbolo del prossimo G20.

Lo chiede il sindaco di Fano, la città che rivendica la custodia del bronzo conteso, in una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Cultura Dario Franceschini.

"Quest'anno l'Italia presiede il G20 - scrive il sindaco di Fano - e già il 3 maggio 2021 si terrà a Roma il G20 dei Ministri della Cultura per il quale il prossimo 9 aprile è in programma un incontro preparatorio sui temi della tutela del patrimonio culturale e della lotta al traffico illecito delle opere d'arte (Culture Preparatory Meeting on Pretection of Cultural Heritage and Fighting Illicit trafficking of cultural property). Sono perciò a proporvi, e credo non ci sia occasione migliore, di fare dell'atleta di Fano la bandiera di questo G20 italiano, un'occasione unica per portare al livello diplomatico più alto una vicenda internazionale complessa ma così dirimente e simbolica per la cultura del nostro Paese. Il traffico illecito delle opere d'arte può essere tanto più contrastato quanto più gli Stati si danno regole chiare in tema di prestiti e scambi culturali". "Come città di Fano - termina la nota del sindaco della città marchigiana i cui pescatori rinvennero la statua nel 1964 al largo nel mare Adriatico - diamo tutto il nostro sostegno all'azione che Lei personalmente signor Presidente e Lei signor Ministro vorrete anche in questa occasione sviluppare con l'obiettivo di riportare a casa l'Atleta di Fano". (ANSA).