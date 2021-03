Dante: notaio Camerino 'testimone' sentenza condanna morte

Anche un notaio di Camerino fu testimone della sentenza di condanna a morte, in contumacia, di Dante Alighieri. Lo ricorda l'amministrazione comunale nel giorno del "Dantedì" che si celebra nei 700 anni dalla morte del Sommo poeta.

"Il 27 gennaio 1302, - ricorda il Comune camerte - sulla base di una legge ad personam che consentiva di sottoporre a nuovo procedimento i priori dei due ultimi anni, già assolti in precedente giudizio, il podestà di Firenze Cante de' Gabrielli da Gubbio emetteva una sentenza di condanna in contumacia nei confronti di Dante e di altri quattro cittadini di parte Bianca".

La sentenza venne letta pubblicamente dal notaio Bonora di Preci, assistito da due testimoni, Masio da Gubbio e Berardo da Camerino, appunto. Esiste anche "una preziosissima pergamena datata 1286, testimonianza delle relazioni fittissime a livello politico, commerciale ed economico tra Camerino e Firenze".

(ANSA).