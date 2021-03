Recovery: Mancinelli a ministro, città portuali strategiche

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - "Le città portuali ospitano nodi strategici per la competitività dell'Italia e non possono che essere ricomprese all'interno dell'ampio progetto che il Governo sta mettendo a punto per utilizzare al meglio le risorse comunitarie". Così la sindaca di Ancona e presidente dell'Organismo Nazionale di Coordinamento delle Città ed Aree Portuali istituito al Ministero delle Infrastrutture, Valeria Macinelli, al Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini durante un incontro in video Conferenza.

Mancinelli, che guida Anci Marche, presiede dal 2019, su indicazione del presidente dell'Anci Decaro, l'Organismo Nazionale di Coordinamento delle Città ed Aree Portuali istituito al Ministero. L'incontro di oggi, da remoto, fa sapere Anci Marche, aveva "l'obiettivo di conoscere e confrontarsi circa le linee guida per la stesura del Recovery Plan ed avviare un confronto serrato per scegliere progetti innovativi per le città portuali". (ANSA).