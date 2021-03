Vaccini: nel Fermano pochissime rinunce ad AstraZeneca

(ANSA) - FERMO, 20 MAR - Ripartite come da programma le prime dosi delle vaccinazioni per gli ultraottantenni, utilizzando AstraZeneca dopo il via libera arrivato da Ema giovedì 18 marzo.

L'agenda è ripresa secondo le prenotazioni raccolte sulla piattaforma web. All'ex ospedale di Montegranaro, 4 le postazioni attive per le 420 persone prenotate per oggi, equamente divise tra prime dosi e richiami. Anche il direttore dell'Area vasta 4 Asur, Licio Livini, si è recato sul posto in tarda mattinata per un sopralluogo. "Era per la nostra area vasta il primo giorno di somministrazione di AstraZeneca agli anziani - commenta Livini -. Le defezioni sono state pochissime, gli aventi diritto si sono regolarmente recati all'appuntamento.

Ci sono state alcune rinunce, ma in numero ridotto e inferiore alle attese. I tempi si sono allungati perché molte persone hanno chiesto chiarimenti e rassicurazioni al personale sanitario. L'anamnesi nella fase di accettazione è stata molto accurata. Per gli ultraottantenni che, in base alle condizioni di salute o ai farmaci che debbono assumere, il medico ha ritenuto non indicato l'uso di AstraZeneca, è stata disposta la riprogrammazione con vaccino ad Rna messaggero, quindi Pfizer o Moderna. Entro pochi giorni sarà fissato un nuovo appuntamento".

A fine mattinata, gli utenti per i quali è stato ritenuto opportuno procedere con una differente tipologia di vaccino erano nell'ordine del 15%. Si prosegue con le vaccinazioni anche nel pomeriggio, fino alle ore 19.

Si proseguirà con lo stesso ritmo, sia con le prime dosi che con i richiami, anche nei giorni a seguire, domeniche comprese. Da lunedì 22 marzo partiranno anche le vaccinazioni a domicilio, con la collaborazione dei medici di medicina generale. Sono circa 1.400 le prenotazioni in Area vasta 4. (ANSA).