Covid, iniziative contro giunta Acquaroli in 8 città Marche

(ANSA) - ANCONA, 20 MAR - Striscioni e sit in per le "iniziative comunicative" organizzate dai centri sociali in otto città delle Marche: Senigallia, Fano, Ancona, Jesi, Fabriano, Macerata, Civitanova Marche e Porto San Giorgio contro la gestione dell'emergenza sanitaria e della campagne vaccinale della Giunta regionale Acquroli, "un'idea di sanità neoliberista sul modello lombardo unita all'incompetenza che ha di fatto trasformato le Marche in un lazzaretto a cielo aperto".

Le varie iniziative si sono tenute in preparazione di una manifestazione regionale in programma sabato 27 marzo, alle 16, in piazza Roma ad Ancona : "C'e' una Rægione se siamo allo sbando". (ANSA).