84 anni Mazzone, 'è bello sentire vostro affetto'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Oggi, 19 marzo festa del papà, è anche il compleanno di Carlo Mazzone, decano degli allenatori, che ha festeggiato in famiglia ad Ascoli. E adesso che si è dato ai social ha postato una foto che lo ritrae davanti a una torta fatta di bigné con sopra le candeline. Visto il numero di auguri che gli sono arrivati via social, su Facebook e Instagram, 'Carletto' ha voluto ringraziare. "Grazie a tuti per gli auguri - il commento di Mazzone -, grazie per esserci sempre anche a distanza di tanti anni! Il bello di questa pagina è sentire il vostro affetto nei miei confronti! Non smetterò mai di ringraziarvi! Grazie . Vi voglio bene. Ciao". (ANSA).