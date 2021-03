Regioni: Fdi, gradimento Acquaroli salito da 49 a 53%

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - "Francesco Acquaroli risulta essere tra i Presidenti di Regione più apprezzati d'Italia con un gradimento in forte crescita di consenso, rispetto al dato elettorale delle regionali del settembre 2020, passando dal 49% al 53%". È quanto emerge, riferisce una nota del capogruppo di Fdi Marche, Carlo Ciccioli, dal sondaggio pubblicato da Swg sulla percezione dell'efficacia dell'operato dei Presidenti di Regione: "si rileva come il presidente Acquaroli sia al quinto posto nazionale dopo solo cinque mesi alla guida della Regione".

"Si tratta di un risultato che conferma la bontà dell'azione amministrativa che il Presidente delle Marche, esponente di Fratelli d'Italia, sta portando avanti - commenta Ciccioli - anche e soprattutto nella gestione dell'emergenza Covid. Del resto, il dinamismo dimostrato nei primissimi mesi di governo, con interventi mirati come lo screening di massa, - aggiunge il capogruppo di Fdi - il numero di posti letto di terapia intensiva più che raddoppiati, l'accordo con i medici di medicina generale per avviare le vaccinazioni a domicilio e gli accordi con le categorie per i vaccini sui luoghi di lavoro, ha certamente avuto una significativa incidenza sul gradimento ed il livello di fiducia nel Presidente Acquaroli". (ANSA).