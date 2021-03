Aeroporti, nuova rotta Ancona-Tirana con Wizzair

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - Wizz Air annuncia l'espansione del proprio network da Ancona con una rotta da e per Tirana. I voli saranno operati dal 4 giugno 2021 con 2 frequenze settimanali (lunedì e venerdì) e con tariffe a partire da 24,99 euro. Le nuove rotte sono già in vendita su wizzair.com o sulla mobile app della compagnia aerea. Il collegamento, informa una nota.

soddisferà le esigenze sia di una clientela di tipo etnico, per facilitare il ritorno in patria per visitare i propri parenti, sia di una clientela business che si reca per motivazioni lavorative nel territorio albanese.Wiz z Air è una compagnia aerea con rating creditizio investment grade, con una flotta di un'età media di 5,4 anni che comprende gli aeromobili a corridoio singolo della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo più efficienti e sostenibili attualmente disponibili. Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY2019 (57,2 gr / km / passeggero). Wizz Air ha il più grande portafoglio ordini di 265 aeromobili della famiglia Airbus A320neo all'avanguardia che consentirà alla compagnia aerea di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale del 30% per ogni passeggero fino al 2030. E' stata tra le prime compagnie aeree a introdurre una nuova era di viaggi sanificati, con misure igieniche avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. "Siamo lieti di aggiungere oggi questo nuovo collegamento ampliando così il nostro network. Siamo fiduciosi che le tariffe ultra basse e l'ottima rete di rotte contribuiranno alla crescita del settore turistico ed economico italiano e albanese ", il commento di Andras Rado, Senior Communications Manager di Wizz Air . L'ing. Carmine Bassetti, ad di Aerdorica, società di gestione dell'Aeroporto delle Marche, esprime grande soddisfazione per l'avvio della cooperazione con Wizz Air e auspica che la tratta sull'Albania sia solo il primo step in vista di una collaborazione più globale. (ANSA).