Covid: Marche, +13 ricoveri Intensiva (131),totale 834 (+21)

Tredici ricoveri in più in Terapia intensiva Covid nelle Marche in un giorno fanno salire il numero dei pazienti più gravi a 131. Lo comunica il servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata, l'11/a consecutiva, altro aumento rilevante di ricoverati che passano da 813 a 834 (+21). Sempre più forte la pressione sulle strutture ospedaliere con impennata di degenti in Intensiva e aumenti anche in Semintensiva (215, +6) e nei reparti non intensivi (488, +2). I dimessi sono 46 in 24ore mentre cresce ancora il numero degli assistiti in pronto soccorso (tecnicamente non ricoverati; 120, +12).

Agli Ospedali Riuniti di Ancona sono 145 i ricoverati, a vario livello d'intensità (28 in terapia intensiva), oltre a 18 persone in pronto soccorso; 62 i degenti nel Covid Hospital di Civitanova Marche. In calo nell'ultimo giorno i positivi in isolamento domiciliare (10.076, -174) mentre crescono le quarantene 'per contatto' con positivi (21.896, +790; 8.192, 390 operatori sanitari) e i guariti/dimessi (64.854 (+753). (ANSA).