Covid: Marche, mille positivi in 24h, seconda volta a marzo

Per la seconda volta nel mese di marzo, dopo i 1.027 registrati giovedì 4, arriva a quota mille positivi il bilancio delle nuove diagnosi in un unica giornata: sono i due valori più alti a livello regionale da inizio pandemia. Nelle ultime 24ore, comunica il Servizio Sanità della Regione, testati 6.648 tamponi: 3.781 nel percorso nuove diagnosi (di cui 947 nello screening con percorso Antigenico) e 2867 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 26,4%)".

Sulla base dei 947 test antigenici, sono stati riscontrati "78 positivi (da sottoporre al tampone molecolare): rapporto positivi/testati pari all'8% Tra i mille positivi delle nuove diagnosi 441 sono delle provincia di Ancona, 226 del Maceratese, 153 in provincia di Pesaro-Urbino, 59 in provincia di Fermo, 78 nell'Ascolano e 43 fuori regione. Tra i casi ci sono 101 persone con sintomi. I contagi sono derivati da contatti in setting domestico (256), contatti stretti di positivi (344), in setting lavorativo (31), in ambienti di vita/socialità (4), in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9), screening percorso sanitario (1) e due casi provenienti da fuori regione. Per altri 249 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).