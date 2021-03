Covid: Marche, 769 ricoveri (+9), 203 in Semintensiva (+15)

Sale per l'ottavo giorno consecutivo nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19: ora sono 769 (+9 in 24ore) soprattutto per l'aumento di degenti in Semintensiva (203, +15). Invariato il numero di pazienti in Terapia intensiva (107) mentre calano i ricoveri in reparti non intensivi (459, -6). Nell'ultima giornata, riferisce il Servizio Sanità della Regione, i dimessi sono stati 54. Invariato il numero di ospiti in strutture territoriali (210), in calo quello degli assistiti nei pronto soccorso (107, -12) con il picco agli Ospedali Riuniti di Ancona (19).

Intanto i positivi in isolamento domiciliare superano i 10mila (10.073, +188) e anche le quarantene per contatto con contagiati (22.176, +734). Nelle ultime 24ore +724 guariti (62.480) (ANSA).