Carrefour, dipedente, io e mio marito perdiamo lavoro in due

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - "Per noi è un doppio colpo perché al Carrefour ci lavoriamo sia io che mio marito. Come faremo? Dopo 18 anni abbiamo rimesso mano ai curriculum. È dura cercare adesso un nuovo lavoro". Così una delle dipendenti del supermercato Carrefour di Camerano racconta all'ANSA la situazione che sta vivendo in casa dopo l'annuncio del colosso francese di lasciare tutti a casa dal 1 aprile prossimo. La dipendente si chiama Barbara Giannini, ha 48 anni, è di Ancona ma vive a Polverigi. Sia lei che il marito Simone Domenichetti, 47 anni, rimarranno a spasso per la chiusura inaspettata del punto vendita di Camerano. Questa mattina Barbara era sotto la Regione a protestare per entrambi. "Una botta grossa per noi - ha detto la 48enne - va bene la crisi, ma da noi questa non si avvertiva. Il supermercato aveva cambiato aspetto, c'erano incassi e ottimismo anche nei nostri capi, non avevamo percepito nulla, altrimenti ci saremmo guardati attorno visto che siamo in due nello stesso lavoro. In passato c'erano state avvisaglie e il problema ce lo eravamo posto, ma da qualche anno la situazione sembrava tutta in ripresa. Infatti avevamo smesso di preoccuparci e di cercare altro. Non so come faremo, trovare un posto a questa età, di questi tempi non è facile". (ANSA).