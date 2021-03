Vaccini, Camerino, tenda pneumatica per riparo da intemperie

Una tenda pneumatica è stata montata fuori dalla sede in cui si stanno effettuando i vaccini nel quartiere Vallicelle, a Camerino. Tenda utile a riparare la popolazione dalle intemperie durante la campagna vaccinale contro il covid.

Il sindaco Sandro Sborgia ha rivolto un ringraziamento alla Croce Rossa per essersi "subito prodigata nel montaggio a seguito della richiesta avanzata, così da avere una sala d'attesa migliore, soprattutto per i nostri anziani" (ANSA).