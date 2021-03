Passaggi Festival Saggistica dal 18 al 25 giugno a Fano

(ANSA) - FANO, 10 MAR - "D'infinito e provvisorio" è il tema della nona edizione di Passaggi Festival 2021, evento librario dedicato alla saggistica, che si svolgerà a Fano (Pesaro Urbino) dal 18 al 25 giugno. Il titolo si richiama ad un verso dantesco del Purgatorio - "Non v'accorgete voi che noi siam vermi / nati a formar l'angelica farfalla" (canto X) - e come ha detto il direttore del festival Giovanni Belfiori "è stato scelto perché questa epoca, questo tempo, che fino a ieri ci sarebbe sembrato impossibile vivere perché ci sentivamo al riparo della scienza, della tecnologia, della medicina, ha dimostrato la nostra debolezza come esseri umani, la fragilità delle nostre conoscenze e la provvisorietà delle nostre esistenze".

L'appuntamento di quest'anno continuerà ad essere in presenza e si articolerà nelle stesse sezioni (attualità, saggistica, benessere poesia), con l'aggiunta di una nuova, dal titolo "Anno per anno", ideata e programmata da Marino Sinibaldi, direttore di Radio Tre e componente del comitati scientifico del festival.

"Porterò - ha spiegato Sinibaldi - libri che aiutino a capire il nostro tempo. Qualunque sarà la situazione di giugno avremo bisogno di molte idee e di molta condivisione". L'immagine che pubblicizza il festival è una figura umana con ali di farfalla in equilibrio su un filo fatto con le parole del verso di Dante (a cui si rende omaggio nel 700/o della morte), a firma di Federica Campanelli e Federica Falciasecca. In forse la sezione della narrativa straniera legata all'evoluzione della situazione sanitaria in Europa. E poi laboratori e due rassegne per i più piccoli, due sezioni per i giovani (una su graphic novel), 'Calici di Scienza' a cura dell'Università di Camerino e libri a colazione. Infine la 'Rassegna Stampa di mezzanotte' curata da Giorgio Santelli di Rainews 24. (ANSA).