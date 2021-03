Covid: lutto a Fabriano, morto a 89anni don Aldo Mei

Lutto a Fabriano (Ancona) per la morte, a 89 anni mons. Aldo Mei, probabilmente la personalità più in vista della città sia in ambito ecclesiale che culturale in genere. Il decesso è avvenuto questa mattina, intorno alle 9:45 all'ospedale Carlo Urbani di Jesi dove era stato ricoverato dieci giorni fa a seguito del peggioramento del suo quadro clinico. Era risultato positivo al tampone per il Coronavirus. La camera ardente sarà allestita venerdì 12 marzo alle 10, all'interno della cattedrale di San Venanzio, dove per tanti anni la presenza di Don Aldo è stata viva e presente. I funerali saranno celebrati nel Duomo di Fabriano il giorno successivo, sabato 13 marzo, alle 16.

Storico parroco della Cattedrale, conosciuto e amato da tutti per il suo essere umile e il profondo amore per la Terra Santa.

"Abbiamo perso uno dei sacerdoti più buoni, più preparati, più amati dal clero della nostra Diocesi e da tutto il popolo di Fabriano e non solo", le parole del Vescovo della diocesi di Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara che presiederà i funerali. (ANSA).