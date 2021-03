Covid: Casini,giunta Marche tra inseguimento virus e annunci

(ANSA) - ANCONA, 08 MAR - Mi dispiace davvero dover quasi ogni giorno rendere conto dei danni fatti dalla giunta sulla gestione dell'emergenza (che dopo un anno diventa difficile chiamare così) Covid-19". Così la vice capogruppo Pd in Consiglio regionale, Anna Casini, in un post su Fb dopo l'annuncio delle zone rosse anche a Fermo e Pesaro Urbino.

"D'altronde questa amministrazione - afferma - continua a fare l'errore più grave: inseguire il virus invece di anticiparlo, con zone rosse e ordinanze che si moltiplicano giorno dopo giorno senza una reale strategia, ma solo cercando di mettere una pezza".

"Eppure, dato che questa maggioranza non ha mai smesso di fare campagna elettorale con i suoi annunci vuoti, - attacca - credo che sia opportuno dire ai cittadini e alle cittadine delle Marche che la crisi economica e sanitaria ha dei nomi e dei cognomi" Casini elenca "gli ultimi annunci": "#1: ci ripetono come un disco rotto che mancano i vaccini e viene annunciato l'arrivo di 11mila nuove dosi, ma quello che non dicono è che dalla prima fase siamo tra le regioni che hanno ricevuto meno vaccini per numero di abitanti. E il motivo non è il colore politico, visto che siamo sotto regioni di destra e di sinistra, - aggiunge - ma la loro incapacità di fornire piani vaccinali chiari (Saltamartini a novembre disse di aver ricevuto solo una telefonata senza nessuna documentazione da inviare ad Arcuri?)".

"Annuncio #2", continua: "30 operatori assunti per il tracciamento dei contagi. Un'operazione che dopo 5 mesi, suona come una presa in giro. Davvero è stato impiegato tutto questo tempo per un'azione che andava intrapreso almeno durante la seconda ondata? Vi ricordate che era stata annunciata l'assunzione di 3mila infermieri? Secondo voi sono operativi nei nostri ospedali al collasso o non se ne è fatto nulla? Non se ne è fatto nulla".

Casini snocciola l'"Annuncio #3: l'approvazione per estendere le vaccinazioni ai luoghi di lavoro, quando ancora ci sono migliaia di disabili, persone fragili di tutte le età e over80 che non sono in grado di muoversi che non sanno quando saranno vaccinati. Vi assicuro che anche dall'opposizione - conclude - continuerò a fare proposte e informare tutti voi con serietà: andiamo avanti insieme con trasparenza, senza annunci!". (ANSA).