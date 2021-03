Atletica: Euroindoor, Tamberi in finale nell'alto

Bastano due salti a Gianmarco Tamberi per qualificarsi alla finale del salto in alto degli Europei indoor di atletica a Torun. Nessuna fatica per il campione in carica che in qualificazione non deve far meglio di 2,21 per accedere al turno decisivo in programma nella mattinata di domenica. La novità è soprattutto nel look: in pedana a sorpresa con i capelli biondo platino, 'Gimbo' supera 2,16 e poi 2,21 in calzamaglia, poco più di un allenamento per lui a queste misure, ed è l'unico insieme al bielorusso Maksim Nedasekau a non commettere errori.

Non serve transitare a quote superiori perché soltanto in otto oltrepassano l'asticella a 2,21, completando il cast della finale (domenica alle 11.25). Avanti anche il tedesco campione europeo all'aperto Mateusz Przybylko (un errore a 2,16), l'ucraino Nikitin, il lituano Glebauskas, il tedesco Potye, il belga Carmoy e l'ungherese Jankovics. (ANSA).