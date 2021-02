Terremoto: consegna cantiere sede provvisoria Comune Camerino

(ANSA) - CAMERINO, 26 FEB - Consegnato il cantiere per la nuova sede provvisoria del Comune di Camerino, che sorgerà nell'ex area di Protezione civile nel quartiere Vallicelle, dopo che nei mesi scorsi era stata liberata dai container. "È il primo impegno che abbiamo firmato, deliberato e promosso appena insediati ritenendo di fondamentale importanza questa struttura": ha detto il sindaco Sandro Sborgia. Che ha aggiunto: "È un progetto a cui teniamo tanto, ospiterà tutti gli uffici comunali, attualmente dislocati in tre diversi edifici, garantendo una migliore logistica e maggiore funzionalità.

L'opera - ha sottolineato Sborgia - consentirà un importante risparmio di risorse, dal momento che il Comune non dovrà più affrontare la spesa relativa all'affitto dei locali destinati agli uffici". "Inoltre - ha detto ancora - la struttura rimarrà a disposizione della cittadinanza anche una volta terminati i lavori di ricostruzione e tornati nella sede comunale definitiva". Sarà finanziata con i fondi del sisma 2016. La nuova sede provvisoria comunale occuperà una superficie di 2.700 metri quadrati, su due piani e ogni settore avrà un'ala dedicata, ci saranno spazi per la giunta, l'amministrazione comunale e l'ufficio del sindaco. Presenti alla consegna del cantiere anche l'ingegnere Romina Fattoretti, responsabile dei lavori, il geometra Giuliano Piccioni coordinatore della sicurezza e Sabino Dicataldo titolare dell'impresa che effettuerà i lavori. (ANSA).