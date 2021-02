Terremoto: assessore Marche, gruppi elettrogeni per aree Sae

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 26 FEB - L'assessore regionale con delega al Sisma Guido Castelli, con il supporto della dirigente della PF Soggetto Attuatore Sisma 2016, ha ottenuto dal Capo Dipartimento Protezione Civile la copertura finanziaria per dotare ogni villaggio Sae di idoneo gruppo elettrogeno che dia continuità all'alimentazione di energia elettrica alle casette in caso di interruzione dell'erogazione ordinaria per qualsiasi motivo, non ultimo il maltempo.

"Le recenti nevicate e i disservizi che ne sono conseguiti - ha detto Castelli questa oggi ad Arquata del Tronto per verificare il procedere dei lavori per lo smaltimento delle macerie - hanno fatto emergere questa necessità per mantenere il giusto comfort e vivibilità all'interno delle abitazioni di emergenza. Una scelta condivisa con la struttura commissariale del sisma d'intesa con la Protezione Civile e l'amministrazione comunale.

La copertura finanziaria ottenuta dal Dipartimento di Protezione Civile ammonta a 3 milioni e 750mila euro ed i Comuni saranno direttamente coinvolti nell'operazione, a testimonianza del forte e continuo legame tra Regione Marche ed Enti Locali nei processi di gestione dell'emergenza". Nei prossimi giorni sarà convocata una riunione operativa con i Comuni dove si trovano aree Sae. (ANSA).