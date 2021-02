Covid: Marche, 20 sanzioni in un giorno controlli Cc

(ANSA) - ANCONA, 25 FEB - Sono 20 le sanzioni amministrative elevate nelle Marche dai carabinieri per violazione delle disposizioni anti-Covid nel corso di servizi coordinati di controllo del territorio il 24 febbraio. Il servizio era stato predisposto dalla Legione Marche prioritariamente per la prevenzione e il contrasto di reati in materia di stupefacenti. In azione i militari dei Comandi provincia di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino: in tutto sono stati impiegati 210 militari e 95 automezzi con l'ausilio anche di unità cinofile e Reparti speciali dell'Arma. Durante i controlli quattro le persone arrestate, tra cui una per droga, e due denunciate.

I militari hanno sequestrato 4,75 gr di hascisc e oltre 205 gr di marijuana. In tutto sono stati controllati 289 obiettivi e identificate 1.149 persone. Dodici le contravvenzioni alle leggi speciali e dieci segnalazioni per uso di stupefacenti (art. 75 legge 309 del 1990). I carabinieri hanno anche accertato 23 violazioni del codice della strada. (ANSA).