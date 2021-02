Covid: Marche; Mastrovincenzo,doppio positivi,ritardi Giunta

(ANSA) - ANCONA, 22 FEB - "Il tasso di positività nelle #Marche è raddoppiato rispetto a ieri, passando dall'11% al 22%.

In questa situazione difficilissima continuiamo a registrare mancanze e ritardi inaccettabili da parte della Giunta regionale". In un post su Facebook il consigliere regionale Pd Antonio Mastrovincenzo critica l'operato della giunta di centrodestra. "La settimana scorsa - ricorda - l'Assessore alla Sanità aveva annunciato per il 20 febbraio l'attivazione delle prenotazioni per le vaccinazioni delle persone #ultraottantenni non autosufficienti. Il 12 gennaio - aggiunge - aveva assicurato che, insieme alle persone anziane, sarebbero stati vaccinati i #disabili. Niente di tutto questo si è verificato. - attacca Mastrovincenzo - Centinaia di famiglie attendono risposte. La Regione si attivi immediatamente - conclude - per dare attuazione all'accordo firmato ieri a livello ministeriale che consente il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Il tempo è scaduto, non ci sono più alibi". (ANSA).