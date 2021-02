Fisco: Fermo, sequestri 700mila euro a due società agricole

Ricavi non dichiarati per oltre 9 milioni di euro e un'Iva evasa per circa 1 milione, scoperti dalla Guardia di finanza di Fermo nell'ambito di un'indagine che ha interessato due società del Fermano operanti nel settore avicolo, zootecnico e agroalimentare. Per questo le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto di sequestro finalizzato a confisca riguardante immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore di oltre 700mila euro. Il provvedimento, concretizzato dai finanzieri del Gruppo di Fermo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, è stato emesso dal gip del Tribunale di Fermo al termine dell'articolate attività di polizia economico-finanziaria iniziata nel 2019.

La gdf ha ricostruito la posizione fiscale delle due società agricole analizzando più annualità per le quali, contesta l'accusa, è stata omessa la presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi e Iva a dispetto della realizzazione di ingenti ricavi. I finanzieri hanno mosso rilievi di carattere fiscale e accertato il superamento della soglia di punibilità prevista dalla legislazione penale tributaria: i due amministratori sono stati denunciati per omessa dichiarazione.

Interessati del sequestro, in particolare, sei immobili, tra cui due ville, un appartamento, un garage e terreni, ubicati nel Fermano e nel Veronese, per un valore stimato di circa 600mila euro; inoltre disponibilità finanziarie per quasi 150mila euro e quote societarie per circa 10mila euro. Beni e somme di denaro, riconducibili ai legali rappresentanti delle società, bloccati in relazione al debito erariale non onorato dalle due imprese.

(ANSA).