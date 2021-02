Video promozionale Marche e Umbria per app "112 where are u"

In occasione dell'11 febbraio, Giornata europea del 1-1-2 Nue, la Regione Marche, insieme alla Regione Umbria, con cui è condivisa la Cur (Centrale di risposta) di Ancona, promuove, con un video divulgativo, l'applicazione "112 Where are U", strumento che implementa la fruizione del numero unico di emergenza 112. Oltre alla possibilità di chiamare i soccorsi, da rete fissa e mobile, digitando il numero "112", si può utilizzare una app, scaricabile su tutti i dispositivi mobili, da cui allertare i soccorsi: gli operatori possono anche gestire la richiesta via chat.

Il video divulgativo è stato pubblicato sui canali istituzionali e da Siems (Società italiana emergenza sanitaria), che, in collaborazione con Sos Emergenza, ha promosso un evento Social che si svolge oggi, giovedì 11 febbraio, alle 17: una diretta facebook/youtube, che ha per argomento "112 day, il Nue 112 in Italia: come ha gestito l'emergenza Covid e quali sono le sfide del futuro".

La Cur Marche e Umbria è operativa, per fasi, dal 10 dicembre 2020, a partire dalla provincia di Ancona. Dallo scorso gennaio copre l'intera Umbria, mentre le restanti province marchigiane saranno coperte secondo il seguente calendario: Macerata dal 16 febbraio 2021 - Ascoli Piceno e Fermo dal 9 marzo 2021 - Pesaro e Urbino dal 30 marzo 2021.

A oggi ha gestito 78.320 chiamate. (ANSA).