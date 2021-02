Covid: Marche, -2 ricoverati (604) ma +3 in Intensiva (75)

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - In lieve discesa nelle ultime 24 ore il numero di ricoverati nelle Marche per Covid-19 (da 606 a 604, -2) ma aumentano i degenti in Terapia intensiva (75, +3) e Semintensiva (158, +1). In diminuzione invece i pazienti nei reparti non intensivi (371, -6). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione che dà conto di 32 persone dimesse nell'ultima giornata. Calano gli ospiti di strutture territoriali (203, -4) e di assistiti nei pronto soccorso (35, -2). Il numero dei positivi in isolamento domiciliare torna sopra i 7mila (7.104, +98) e si impenna anche quello delle quarantene per contatto con contagiati (15.654, +719; 4.705 con sintomi e 414 operatori sanitari). Intanto i guariti sono 49.747 (+326). (ANSA).