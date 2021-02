Covid: Marche, ricoveri invariati (606), +5 in Semintensiva

E' rimasto invariato a 606, nelle ultime 24ore, il numero dei ricoverati per Covid-19 nelle Marche: i pazienti in Terapia intensiva ora sono 75 (+1), in Semintensiva 156 (+5) mentre quelli in reparti non intensivi 375 (-6). Nell'ultima giornata, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, sono state dimesse 26 persone. Sono in diminuzione anche gli ospiti di strutture territoriali (214, -3) e gli assistiti nei pronto soccorso (23, -7). Prosegue il calo dei positivi in isolamento domiciliare (7.019, -302) e anche delle quarantene per contatto con contagiati (14.616, -102). I guariti salgono a 48.089 (+732). (ANSA).