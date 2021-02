Aborto: Boldrini, no Marche laboratorio soppressione diritti

(ANSA) - ANCONA, 06 FEB - Nelle Marche "laboratorio di un tentativo di sopprimere le libertà civili che ci siamo guadagnati a carissimo prezzo. Bisogna dire no". Così la deputata del Pd Laura Boldrini a margine della manifestazione che ha portato in piazza ad Ancona circa un migliaio di persone dopo il no del Consiglio regionale a una mozione dem che chiedeva il rispetto di linee guida del ministro della Salute anche sulla possibilità di somministrare la pillola abortiva Ru486 anche nei consultori. La protesta è arrivata anche dopo le prese di posizione dell'assessora alle pari opportunità Giorgia Latini, personalmente contraria all'aborto, e a quelle del capogruppo Fdi Carlo Ciccioli sul problema "denatalità" e sui rischi di "sostituzione etnica".

"Fa un brutto effetto tornare ad Ancona quando c'è una minaccia ai diritti delle donne all'autodeterminazione - ha detto Boldrini - e quando c'è una rimessa in discussione dell'anti-fascismo, dei nostri valori costituzionali. Mi fa piacere vedere questa piazza piena di gente, uomini e donne che non ci stanno, persone democratiche e vogliono reagire a quella che sta diventando una deriva".

"I marchigiani e la marchigiane non si meritano questo. - ha aggiunto la deputata dem - Noi non possiamo diventare il laboratorio di un tentativo di sopprimere le libertà civili che ci siamo guadagnati a carissimo prezzo. Bisogna dire No, - ha concluso - sono qui e sarò ogni volta che c'è bisogno di fare la propria parte". (ANSA).