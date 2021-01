Aborto: Leonardi (Fdi), Giunta Marche per applicazione l.194

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - La maggioranza di centrodestra "che governa la Regione Marche non ha prodotto alcun atto contrario alla legge 194, ma ha semplicemente respinto una mozione che chiedeva l'adeguamento a delle linee guida ministeriali che sono in contrasto con la stessa legge 194 a cui fanno riferimento, come chiarito dal TAR della Puglia". Lo precisa in una nota la consigliera regionale delle Marche di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Salute Elena Leonardi. Parlando "da donna oltre che da presidente della Commissione Regionale Sanità e Politiche Sociali", Leonardi ribadisce che "quello dell'interruzione volontaria di gravidanza è un tema sensibile che va affrontato sempre con rispetto e delicatezza nei confronti di tutte le donne". Quanto alla mozione respinta, "è universalmente riconosciuto quanto stabilito nel 2007 dal Consiglio di Stato, e ossia che 'le circolari ministeriali non si devono ritenere applicabili laddove le stesse non risultino conformi a legge'. La posizione della maggioranza - insiste Leonardi - è stata chiaramente espressa dalla Giunta, che sostiene la piena applicazione della 194 e ha intenzione di lavorare per potenziare i consultori e mettere in campo iniziative di supporto economico e psicologico che affianchino la donna in un momento tanto delicato. Non è intenzione di questa maggioranza - sottolinea -accostare le problematiche di denatalità del nostro Paese a quelle legate all'utilizzo della RU486. Pertanto, non accettiamo le strumentalizzazioni di chi vuole far passare un'opinione espressa a titolo personale come la linea politica della maggioranza che invece sostiene la piena applicazione della 194 e la piena tutela della donna". L' "opinione espressa a titolo personale" citata da Leonardi è quella del capogruppo Carlo Ciccioli, che in aula e in una successiva dichiarazione aveva parlato di "sostituzione etnica".

(ANSA).