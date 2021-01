Università: Manfredi, reazione straordinaria a pandemia

"Il sistema universitario italiano, in questo momento di estrema difficoltà, ha avuto una straordinaria reazione. Nel 2020 abbiamo avuto un numero di laureati e di esami sostenuti che è perfettamente in linea con il 2019 e in alcuni casi anche superiore come numero": è quanto ha detto stamani il ministro dell'Università e ricerca, Gaetano Manfredi, partecipando in videoconferenza all'inaugurazione del 685/o anno accademico dell'Università di Camerino. "Un risultato - ha sottolineato il ministro - che è dovuto alla straordinaria reazione e al grande impegno del personale tecnico-amministrativo, dei docenti, all'impegno degli studenti che con grande senso civico hanno trasformato questa emergenza in un'ulteriore occasione di impegno". "Mi auguro che con l'inizio del secondo semestre, a febbraio, - ha aggiunto - si possa ripartire con le lezioni in aula, rispettando le condizioni di sicurezza imposte dall'emergenza Covid". (ANSA).