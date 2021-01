Covid: Sgarbi in visita da ristoratore ribelle Pesaro

(ANSA) - PESARO, 15 GEN - "I sanificatori nei ristoranti distruggono il Covid e il fatto che non siano nelle scuole e negli uffici pubblici è un crimine dello Stato". A dirlo è Vittorio Sgarbi, arrivato stasera a Mombaroccio, nel territorio di Pesaro per fare visita ai ristoratori Umberto Cartiera e Michele Tagliabracci che hanno deciso di riaprire il proprio ristorante nonostante i decreti anti virus che ne vietano l'apertura serale nell'ambito dell'iniziativa #ioapro. "Carriera - ha aggiunto Sgarbi - ha dimostrato coraggio e propongo Carriera in Parlamento e Ricci (il sindaco di Pesaro, ndr) a casa". Strappando l'applauso dei clienti del ristorante Sgarbi ha sottolineato come "non abbia senso aprire i ristoranti a pranzo e chiuderli a cena, uno mangia quando vuole. Io ad esempio - ha detto ancora - mangio col fuso orario americano e quindi per me sono sei ore di meno". (ANSA).