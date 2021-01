Covid: Comune Jesi, "picchi non più sostenibili in ospedale"

(ANSA) - JESI, 14 GEN - Il Comune di Jesi esprime "forte preoccupazione per l'alto numero di ricoveri Covid presso l'ospedale Carlo Urbani". Nel nosocomio, scrive in una nota, sono oltre 80 i degenti nel nosocomio affetti da coronavirus, e distribuiti nei vari reparti, dalla terapia intensiva fino al pronto soccorso. "Ci auguriamo che le autorità sanitarie - auspica l'amministrazione comunale - prendano presto consapevolezza di tale criticità che rischia di minare la normale attività del Carlo Urbani a favore di pazienti affetti da altre gravi patologie, procedendo ad una equa ridistribuzione dei soggetti Covid nei vari ospedali marchigiani".

Il Comune "manterrà costante l'attenzione sul Carlo Urbani e il confronto con gli operatori sanitari che qui lavorano al fine di contribuire a trovare le migliori soluzioni possibili capaci di superare gli attuali picchi non più sostenibili". (ANSA).