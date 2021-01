Maltempo, scuole chiuse per neve a Camerino e Pieve Torina

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - Da questa mattina Camerino è sotto una fitta nevicata che ha fatto scattare il piano neve, con i mezzi di soccorso che sono entrati già in azione per tenere le strade pulite e percorribili. Il sindaco Sandro Sborgia ha firmato un'odinanza di chiusura delle scuole materne, elementari e medie di primo grado che, nonostante l'emergenza Covid, svolgono le lezioni in presenza. Mentre gli studenti delle Superiori saranno regolarmente collegati in Dad. "Rimarranno chiuse anche le scuole di Pieve Torina", fa sapere all'ANSA il dirigente scolastico che coordina gli istituti di Camerino e di Pieve Torina, Maurizio Cavallaro. "La neve comunque non ha fermato le messe in sicurezza dei palazzi del centro storico colpiti dal sisma, Le ditte incaricate hanno lavorato pure oggi, nonostante sia domenica e ci sia maltempo" ha detto all'ANSA il sindaco Sborgia. "Al momento - ha aggiunto - la neve non sta causando particolari disagi e noi siamo tutti in allerta per intervenire laddove ci fosse bisogno". La neve sta cadendo anche a Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. (ANSA).