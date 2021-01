Covid, assessore Marche, monitoriamo ospedale Urbino

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - "Stiamo seguendo con attenzione il focolaio Covid al reparto di Rianimazione e Cardiologia dell'ospedale di Urbino. Il personale è stato posto in quarantena e seguiamo l'evoluzione della situazione". Così l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini. "Questa mattina - annuncia - il Gores ha chiesto alla Protezione Civile nazionale l'invio di medici cardiologi, anestesisti e internisti per la prosecuzione delle attività cliniche di quello che è l'unico ospedale no-covid della provincia di Pesaro Urbino. Stiamo monitorando attentamente la questione - sottolinea -. Una parte dei 15 pazienti ordinari di Urbino, risultati positivi al Covid, saranno trasferiti a cura dell'Asur nelle strutture abilitate alla cura del Covid-19 e i restanti verranno trasferiti a Macerata Feltria e alla Rsa Galantara di Pesaro. Inoltre - aggiunge -, abbiamo chiesto insieme al Gores l'assistenza della sanità militare per le Rsa e Case di riposo di Tolentino, Esanatoglia e Recanati. Attendiamo per le prossime ore una risposta da parte della Protezione Civile e dei COI Interforze". (ANSA).