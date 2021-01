Covid: commissario Comune Montegranaro,criteri fondi Ristori ter

In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al fenomeno pandemico da Covid-19, deliberato dal Consiglio dei Ministri a far data dal 31 gennaio 2020, il Commissario Prefettizio del Comune di Montegranaro, dott. Francesco Martino, - nominato per la gestione provvisoria dopo le dimissioni di dieci consiglieri comunali e lo stop all'attività dello stesso - ha adottato una deliberazione con i poteri di Giunta, sulla base del decreto Ristori Ter che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020: la quota prevista per il Comune di Montegranaro era di 83.458,89 euro.

Preso atto della "necessità crescente di risorse da destinare a situazioni di povertà sommersa che vivono in condizioni di difficoltà economica e con mancanza di liquidità" ha ritenuto opportuno individuare e ripartire l'importo in tre linee di intervento: 18.458,89 euro per soggetti svantaggiati in carico ai servizi; 50mila euro per un avviso pubblico per bando buoni spesa da destinare a disagio economico causato da covid-19 (soggetti titolari di Partita Iva con rilevante perdita di fatturato nei termini di seguito indicati e lavoratori dipendenti licenziati o in cassa integrazione guadagni); infine 15mila euro per accordi con il terzo settore (Caritas presente sul territorio comunale). (ANSA).