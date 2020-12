Comuni: Pesaro, Covid non ferma Consiglio, 21 sedute 2020

(ANSA) - PESARO, 31 DIC - L'emergenza economico-sanitaria non ha fermato il Consiglio comunale di Pesaro guidato dal presidente Marco Perugini che, questa mattina, ha elencato le attività svolte nel 2020. Un resoconto lusinghiero, numeri in linea con quelli dei 12 mesi precedenti. «Nessuno si aspettava di cambiare modelli e processi in maniera così sconvolgente, neppure io, che ne sono sempre stato affascinato. Il Covid-19 ha ribaltato ogni consuetudine, di buono c'è stato che ha accelerato l'ingresso di soluzioni hardware e software che avevamo già ipotizzato di adottare» ha detto Perugini passando poi a presentare i numeri.

Sono stati 21 i consigli comunali convocati, 3 di cui monotematici (per la celebrazione della Giornata della Memoria, del Giorno del Ricordo e contro la violenza sulle Donne). La media delle presenze dei 32 consiglieri è stata del 94%: "una percentuale molto simile a quella del 2019 (del 95%, ndr) segno che, nonostante le difficoltà, le assenze dovute alla malattia e ai periodi di quarantena, la struttura ha tenuto dimostrando ancora una volta come quella di Pesaro sia un'aula attiva e partecipe".

L'assise ha votato, in totale 140 proposte, di cui 55 mozioni o ordini del giorno. I consiglieri ne hanno votate, in media, l'88% (l'80% nel 2019). Le mozioni discusse nel 2020 sono state 55. Di queste 47 (pari all'85%) sono state presentate dalla minoranza; 8 (pari al 15%) dalla maggioranza. Le mozioni approvate nel 2020 sono state 40. Di queste 29 (pari al 72%) sono state presentate dalla minoranza; 11 (pari al 28%) dalla maggioranza. Di queste 22 sono già state recepite dall'Amministrazione.

Buone performance che hanno subito una piccola flessione dall'8 marzo, giorno "in cui ho sospeso per la prima volta il Consiglio comunale a causa del Covid-19" ricorda Perugini. Ma "dal giorno seguente, la macchina organizzativa, supportata dal grande lavoro dei dipendenti comunali, si è da subito messa in moto, a partire dal segretario generale Claudio Chianese.

L'attività dell'aula ha subito trasformazioni enormi in tempi e con modalità inedite e celeri. - conclude - Grazie all'impegno di tutti, siamo riusciti a recuperare percentuali e dati riportandoli in linea con il 2019". (ANSA).