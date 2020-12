Regioni: Marche; Lega soddisfatta primo bilancio preventivo

(ANSA) - ANCONA, 30 DIC - "Lega Marche soddisfatta del primo bilancio preventivo della giunta di Centrodestra in cui rappresenta il primo partito". Lo dichiara il presidente del gruppo consiliare Lega Renzo Marinelli che è anche presidente della Commissione permanente che si occupa del Bilancio:" Chiari e confermati gli obiettivi e le strategie, resta da assestare il tiro strettamente operativo portando in dote otto consiglieri e tre assessori alla giunta Acquaroli.

"Si consolida anche per il futuro - scrive Marinelli - la visione incentrata sulle politiche sociali ed economiche che sono state il cavallo di battaglia della recente campagna elettorale. Una visione già concretizzata nel breve periodo grazie al grande lavoro degli assessori Filippo Saltamartini, Mirco Carloni e Giorgia Latini che hanno già impresso una nuova impronta nei settori strategici della Sanità e del Sociale, delle Attività Produttive e della Cultura".

"In soli 60 giorni di governo - osserva Marinelli - abbiamo fatto un mezzo miracolo con il bilancio che era vincolato in alcuni ambiti anche su base pluriennale. Abbiamo fatto un'analisi attenta dell'esistente - aggiunge - e subito impresso il cambio di rotta ancor più necessario nell'anno che andremo ad affrontare: non contribuiti ai soliti noti, ma supporto autentico e decisivo, per quanto di nostra competenza, nei settori che sono più a rischio: lavoro e sociale, quest'ultimo inteso nel senso più ampio".

"Ci troviamo in mano una regione male amministrata per anni ed anni - lamenta il capogruppo leghista - e dobbiamo farla rialzare al più presto dalla sua terza crisi consecutiva. Non sarà facile, ma non siamo gente che si spaventa facilmente - prosegue - L'obiettivo è far ripartire il tessuto socio-economico senza lasciare indietro nessuno: dalla scuola allo spettacolo, dalla sanità al sociale, dalle micro imprese all'agricoltura abbiamo già dimostrato di avere non solo idee chiare ma soprattutto, volontà e capacità di dare risposte. I marchigiani ci hanno affidato buona parte del loro futuro: - conclude - non lasceremo nulla di intentato per onorare l'impegno che ci siamo assunti nei loro confronti". (ANSA).