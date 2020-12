Atletica: Tamberi sposa progetto Atl-Etica

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Aics Veneto, Atl-Etica e Fiamme Oro hanno coinvolto Gianmarco Tamberi in un progetto unico.

ATL-Etica non è un gioco di parole, è una progettualità concreta: il coinvolgimento di Tamberi in un percorso agonistico e sociale, legato all'ente di Promozione Aics-Sezione Veneto, che in questi mesi cruciali per la preparazione della prossima Olimpiade sostenga da un lato l'impegno del campione azzurro, e ne riceva dall'altro la promozione di importanti attività sociali.

Il primo passo di questo progetto è il tesseramento di Gimbo con Atl-Etica, società trevigiana che, fin dalla nascita, ha messo al centro della propria mission la promozione di uno sport etico, inclusivo e multidisciplinare. 'Gimbo' diventerà ambasciatore e punta di diamante dei valori Aics, nonché atleta tesserato di una società agonistica - la quale è iscritta sia alla Fidal che ad Aics - che lo accompagnerà nella prima parte della stagione. Gianmarco parteciperà anche al bando di concorso delle Fiamme Oro, pubblicato oggi e - qualora l'esito sia positivo - la parte agonistica passerà di competenza in primavera, senza però interrompere il legame di Tamberi con Aics Veneto, che ha pianificato una serie di attività di comunicazione che arriveranno a coinvolgere anche le scuole del territorio. "Tamberi è un campione riconosciuto e un simbolo positivo dello sport moderno - commenta Andrea De Lazzari, dt della società trevigiana -. Siamo felici e orgogliosi di avviare un percorso con Gianmarco.

"Il mio 2021 è un futuro chiaro. Il progetto di Atl-Etica asseconda un mio intento: promuovere i valori Aics, che sono valori sani dello sport, vicino alla soglia di attenzione degli adolescenti che hanno molte sollecitazioni: la scuola e lo sport creano condizioni per essere cittadini migliori. Le Fiamme Oro sarebbero senza dubbio una grande opportunità, in un progetto così importante che punta alla promozione dello sport. Da anni Fiamme Oro e Aics portano avanti bellissime iniziative per sostenere i ragazzi che si avvicinano allo sport", aggiunge Tamberi. (ANSA).