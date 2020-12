Pd: Morani, partito Marche vuole autoconservarsi, imbarazzante

(ANSA) - ANCONA, 13 DIC - Il gruppo dirigente del Pd nelle Marche "ha scelto con un voto a larga maggioranza di autoconservarsi fino al prossimo congresso (che non è dato sapere quando si farà). La loro proposta rivoluzionaria di cambiamento è stata di allargare a qualche ingresso nuovo in segreteria regionale. Semplicemente imbarazzante: è un po' come pensare di chiudere un buco di 3 metri di diametro con un cerotto". Lo scrive su Facebook Alessia Morani, sottosegretaria Dem al Ministero dello Sviluppo Economico, commentando l'esito dell'assemblea regionale di ieri, che si è tenuta "dopo ben 3 mesi dalle elezioni regionali e comunali in cui siamo stati rovinosamente sconfitti e dopo una raccolta di firme per richiederne la convocazione". Critico anche l'ex presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. "Da sempre, nella storia del Partito Democratico, chi si dimette lascia la guida davvero. Non rimane al timone come se nulla fosse successo. Gli elettori ci hanno mandato un messaggio chiaro, una richiesta di cambiamento vero. Continuare ad ignorarlo è gravissimo e incomprensibile". (ANSA).