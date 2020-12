Pd Marche, Gostoli propone segreteria costituente

(ANSA) - ANCONA, 12 DIC - In occasione dell'Assemblea regionale del Pd Marche il segretario regionale Giovanni Gostoli ha confermato le proprie dimissioni e la volontà di accompagnare il partito a un congresso anticipato "nella prima finestra utile" proponendo di nuovo la "fase costituente per andare alla radice della sconfitta". La discussione ha avuto come base la relazione introduttiva che Gostoli ha tenuto domenica scorsa alla Direzione regionale. Secondo il segretario "solo con una profonda analisi del voto il e una piena assunzione di responsabilità di tutti il nuovo congresso sarà un momento di rigenerazione del Pd che non dovrà essere una conta interna, ma dovrà avere al centro un progetto politico di ricostruzione del centrosinistra". Secondo Gostoli "al Pd delle Marche non serve un commissariamento del segretario o della segreteria regionale perché la sconfitta non nasce nell'ultimo anno e mezzo, ma viene da lontano. Dire che la sconfitta viene da lontano non è una scusante, ma un aggravante che interroga l'intera classe dirigente". Infine ha rilanciato la proposta di "una gestione condivisa. Mi impegno, qualora ci fosse la disponibilità, ad un allargamento della segreteria regionale a tutte le sensibilità: una segreteria costituente per gestire questa fase di transizione". (ANSA).