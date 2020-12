Morto A. Merloni: Gentilucci (Uilm), non voleva arrendersi a fine azienda

(ANSA) - ANCONA, 13 DIC - "La scomparsa di Antonio Merloni, fondatore della A. Merloni che è stata la più grande azienda terzista del bianco in Europa, ci rattrista. Persona caparbia, non si è arreso fino alla fine nel tentativo di evitare il fallimento della propria azienda, ma ha dovuto soccombere alla crisi che ha devastato il mondo degli elettrodomestici dal 2008 in avanti e che ancora oggi mette in apprensione questo settore.

Alla figlia Giovanna ed alla famiglia, vanno le condoglianze mie e della Organizzazione Sindacale territoriale che rappresento".

Sono le parole del segretario generale della Uilm Ancona, Vincenzo Gentilucci, nel commentare la scomparsa dell'imprenditore fabrianese Antonio Merloni. (ANSA).