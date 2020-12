Morto A. Merloni: domani mattina apertura camera ardente

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 13 DIC - Domani mattina, 14 dicembre, dalle 9, nell'abitazione di via Veneto a Fabriano (Ancona), sarà aperta la camera ardente per rendere omaggio alla salma di Antonio Merloni, l'imprenditore scomparso a 93 anni nella serata di ieri. "L'ho incontrato circa un mese fa, durante la sua malattia - fa sapere il vescovo della diocesi Fabriano-Matelica, Francesco Massara -. Esprimo sentimenti di vicinanza a tutta la famiglia da parte della Chiesa diocesana", conclude annunciando la propria presenza per il funerale dell'imprenditore fissato per il 15 dicembre alle 11 nella chiesa della Misericordia. (ANSA).